Як заробити 4 млн доларів, підробивши листа ДЗК

29.05.2017 Поділитися

«ОБ» у своїх публікаціях неодноразово порушував тему розкрадання надр на Полтавщині представниками конвертаційних центрів і «кришуючих» їх правоохоронних органів. Конвертатори забезпечували «приходом» матеріалів будівельників, і розкрадали разом із останніми надра України.

Якщо відслідкувати періодичність телефонних дзвінків керівництва Полтавської ОДА – Головка та Пісоцького – очільникам ДЗК у Полтаві та Києві, стає зрозуміло, яку роль в розкраданнях вони відіграють.

Оригінал

Підроблений документ під тим самим вихідним номером

Вартість підробленого документу оцінюється в 80 млн грн. Це – сума збитків держави і винагорода ОЗГ, яка в складі турецького підрядника «Onur», ТОВ «Реакор» і посадових осіб Полтавської ОДА разом із працівниками правоохоронних органів здійснюють розкрадання родючих чорноземів.

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Уважати публікацію офіційним зверненням до НАБУ, САП, ГПУ, СБУ про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Полтавської ОДА та конвертаційного центру.

Гнап Нерушима