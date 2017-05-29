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Як заробити 4 млн доларів, підробивши листа ДЗК

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Як заробити 4 млн доларів, підробивши листа ДЗК

«ОБ» у своїх публікаціях неодноразово порушував тему розкрадання надр на Полтавщині представниками конвертаційних центрів і «кришуючих» їх правоохоронних органів. Конвертатори забезпечували «приходом» матеріалів будівельників, і розкрадали разом із останніми надра України.

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Якщо відслідкувати періодичність телефонних дзвінків керівництва Полтавської ОДА – Головка та Пісоцького – очільникам ДЗК у Полтаві та Києві, стає зрозуміло, яку роль в розкраданнях вони відіграють.

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Підроблений документ під тим самим вихідним номером 

Вартість підробленого документу оцінюється в 80 млн грн. Це – сума збитків держави і винагорода ОЗГ, яка в складі турецького підрядника «Onur», ТОВ «Реакор» і посадових осіб Полтавської ОДА разом із працівниками правоохоронних органів здійснюють розкрадання родючих чорноземів. 

Координати в Google Maps 49.832610,33.120488

Уважати публікацію офіційним зверненням до НАБУ, САП, ГПУ, СБУ про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Полтавської ОДА та конвертаційного центру. 

Гнап Нерушима

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