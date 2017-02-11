Євровікторину «Euroquiz» провели у Полтаві
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У Полтаві пройшла щорічна євровікторина для школярів.
У Полтавській обласній бібліотеці провели щорічний етап конкурсу «Euroquiz» за участі учнів Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1 імені Котляревського.
Учасники вікторини пройшли 4 етапи. Після чого діти дізналися більше про Євросоюз та отримали призи від Представництва Європейського Союзу в Україні.
Захід підготували координатор Пункту європейської інформації Лариса Лисенко та бібліотекар першої категорії відділу обслуговування користувачів Тетяна Гусар.
Довідково:
Euroquiz – це щорічний проект, який реалізується Представництвом Європейського Союзу в Україні. Завдяки цьому проекту молодь має змогу в цікавій формі ознайомитися з історією, культурою, цінностями Євросоюзу.