Євровікторину «Euroquiz» провели у Полтаві

11.02.2017 Поділитися

У Полтаві пройшла щорічна євровікторина для школярів.

У Полтавській обласній бібліотеці провели щорічний етап конкурсу «Euroquiz» за участі учнів Полтавського міського багатопрофільного ліцею № 1 імені Котляревського.

Учасники вікторини пройшли 4 етапи. Після чого діти дізналися більше про Євросоюз та отримали призи від Представництва Європейського Союзу в Україні.

Захід підготували координатор Пункту європейської інформації Лариса Лисенко та бібліотекар першої категорії відділу обслуговування користувачів Тетяна Гусар.

Довідково:

Euroquiz – це щорічний проект, який реалізується Представництвом Європейського Союзу в Україні. Завдяки цьому проекту молодь має змогу в цікавій формі ознайомитися з історією, культурою, цінностями Євросоюзу.