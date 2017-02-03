Юні полтавці презентували виставку витинанок і вітражних робіт

03.02.2017 Поділитися

Вихованці Полтавської дитячої художньої школи представили виставку «Світ дитячих мрій».

Представлені роботи дітей різних вікових категорій у різноманітних техніках виконання: живописна композиція гуашевими фарбами, витинанка, графіка чорним та кольоровими маркерами. Колориту додають вітражні роботи. Чудові картини за мотивами творів Марії Приймаченко.

За словами керівниці юних митців Ірини Пашинської, представлені малюнки яскраві та фантазійні – випромінюють позитивні безпосередні дитячі емоції. Ця експозиція стане не останньою на їх творчому шляху.

Тож, працівники музею запрошують усіх поціновувачів живопису відвідати виставку дитячої творчості.

Віктор Карпенко