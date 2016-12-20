За 15 млн на Полтавщині 3 роки будуть «Опікуватися освітою»

20.12.2016 Поділитися

Програма «Опікуємося освітою» почне дію наступного року на Полтавщині. Вона націлена підтримувати учнів, посприяти в ремонті навчальних закладів області. На її реалізацію запланували виділити 3,3 млн грн.

У рамках програми, планується зменшити витрати бюджетних коштів на оплату комунальних послуг шляхом утеплення закладів. Також частину грошей планують закласти на підтримку 5040 обдарованих дітей.

Повідомляється, що основна мета цієї програми – забезпечення громадян права на здобуття якісної освіти та створення умов для ефективної праці навчальних закладів області.

Програма діятиме протягом 2017-2020 років. Загалом, на неї буде спрямовано 14 млн 538 тис грн.

Віктор Карпенко