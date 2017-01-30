За 88 млн грн на Полтавщині збудують 7 будинків для військових

30.01.2017 Поділитися

Під час комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном затвердили програму «Власний дім», за якою у 2017 році мають збудувати 100 будинків площею у 20 000 м кв.

З передбачених проектом 100 будинків тільки 7 планують передати родинам військових. Їхня вартість – 88 млн грн.

За словами голови управління містобудування та архітектури Олександра Панкова, у ці 88 млн входять вклади з різних бюджетів.

– 39 млн грн до загальної суми мають надійти з державного бюджету, 22 – з обласного, 26,6 млн грн повинні виділити місцеві, районні та селищні адміністрації.

Він зазначив, що також на цю суму має бути виділено 525 кредитів під 3%. Їх отримають сім’ї з недостатнім фінансовим забезпеченням.

Нагадаємо, «Останній Бастіон» писав, як координатор Центру допомоги учасникам АТО в Полтавській області Валерій Довженко завдяки фейковій довідці про інвалідність просунувся в перші позиції на позачергове отримання житла.

Віктор Карпенко