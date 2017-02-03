За півтора місяці 800 полтавців відвідали намети обігріву

03.02.2017 Поділитися

795 людей отримали допомогу в пересувних обігрівальних наметах з початку їх дії.

За цей період до них звернулося по допомогу близько 800 людей. За останні декілька діб їх кількість становила 50 осіб – повідомляє управління цивільного захисту Полтавської ОДА.

Там зазначають, що частіше за все, до пересувних пунктів обігріву звертаються безхатченки, соціально незахищені верстви населення. Там вони отримують чай, бутерброди, тимчасовий нічліг. За потреби відвідувачів таких палаток через переохолодження направляють до лікарень.

Нагадаємо, по області діє 113 пунктів обігріву. 4 з них - у Полтаві за адресами: вул. Великотирнівська, 1а; вул. М. Бірюзова, 76; пров. Шевченка, 5; та вул. Анатолія Кукоби, 39 (у приміщенні Подільської районної ради). У Кременчуці таких пунктів 6. Розташовані вони у трьох міських лікарнях, на вокзалі та біля ТЦ «Амстор» та «Галактика».

Відділ моніторингу