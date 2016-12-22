Залишати 5% ренти на місцях вже з 2017 року – Полтавська облрада звернулася до видобувних компаній

22.12.2016 Поділитися

Депутати Полтавської облради звернулися до керівництва НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укргазвидобування», а також Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Кабміну з пропозицією залишати на місцях 5% від рентної плати вже з 2017 року, а не з 2018-го. За таке звернення депутати проголосували під час засідання постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр.

– Наше звернення полягає в тому, щоб у 2017 році у фінансовий план цих компаній було закладено 5% їхньої від ренти, які б надходили саме до громад Полтавської області, – сказав заступник голови облдержадміністрації Андрій Пісоцький.

Він також зазначив, що паралельно з Полтавою таке рішення подаватиме також Харківська ОДА й облрада.

Заступник голови Полтавської облради Євген Холод розповів, що ідею такого звернення подав особисто Міністр енергетики Ігор Насалик на нараді в Харкові минулого тижня. Також Насалик пообіцяв, що підтримає таке звернення під час затвердження фінансового плану в Кабінеті Міністрів.

Зазначимо, Верховна Рада 259 голосами підтримала законопроект №3038 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо упорядкування системи надходження та використання коштів із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату)».

Ним пропонується встановити розподіл коштів із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату в наступному співвідношенні: 2% до сільських, селищних та міських бюджетів, 1,5% до обласних бюджетів та 1,5% до відповідних районних бюджетів.

До доходів загального фонду Державного бюджету України зараховуються 95% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату.

Закон має набрати чинності з 1 січня 2018 року.