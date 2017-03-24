1,5 млн доходів, землі в Охтирці та підприємства подав у е-декларацій перший зампрокурора Полтавщини

24.03.2017 Поділитися

Перший заступник голови прокуратури Полтавщини Олександр Легеньковський подав чергову декларацію про доходи.

У документі вказав свою дружину-підприємця Людмилу Легеньковську. Статки самого зампрокурора змін не зазнали, але у дружини у 2016 році дохід від зайняття підприємницькою діяльністю склав майже мільйон гривень.

Також дружина придбала три земельні ділянки у Охтирці (загалом тепер володіє 5 ділянками). Людмила Легеньковська має корпоративні права у «Лікувально-консультативний центр» та туристичній фірмі «Адоніс» - по 90% від загального капіталу. Грошових активів у сім'ї, згідно з декларацією, немає.

Дружина отримала близько мільйона від підприємницької діяльності, а зампрокурора Полтавщини - 360 тис. грн зарплатні на посаді за рік.

Сам же посадовець задекларував машину «Хюндай Соната» 2008 року випуску та доходи лише за місцем роботи.



Фото: Хюндай Соната 2008

Віктор Карпенко