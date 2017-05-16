2 полтавців перемогли у Всеукраїнській «Полтавській битві»

16.05.2017 Поділитися

На базі Дитячої музичної школи № 1 імені Петра Майбороди пройшов Всеукраїнський відкритий фестиваль гри на духових та ударних інструментах «Полтавська битва», у якому полтавці вибороли перемогу у 2 із 4 номінаціях.

Майже 400 талановитих дітей та викладачів з Запорізької, Харківської, Одеської, Дніпропетровської, Вінницької, Луганської, Донецької, Полтавської, Кіровоградської показали на що здатні. За словами директора Полтавської дитячої музичної школи № 1 Євгена Дудника кожного року фестиваль стає дедалі масовішим

– Більше і більше обдарованої молоді бере участь у фестивалі. Як організаторам нам приємно, що наш конкурс користується популярністю, що перемога в ньому – своєрідна проба якості і для учнів, і для викладачів, - Дудник.

Окрім насиченої фестивальної програми всі конкурсанти мали змогу взяти участь у безкоштовних майстер-класах та зіграти разом зі знаними музикантами. З-поміж усіх учасників музичних змагань були визначені кращі з кращих. Серед володарів найвищих нагород – Гран-прі – вихованці різних навчальних закладів з рідних міст України.

Так, у номінації «мідні духові інструменти» Гран-прі отримав учень музичної школи №2 з Кропивницького Ігор Максименко.

У номінації «духові дерев’яні інструменти»Гран-прі виборола вихованка Харківської спеціалізованої школи-інтернату Марія Латкіна, – учениця Полтавської міської школи мистецтв імені Раїси Кириченко Софія Матвієнко.

У номінації «духові інструменти, естрадні твори» Гран-прі отримала учениця Онуфріївської школи мистецтв Діана Єлисаветська.

У номінації «ударні інструменти, естрадні твори» Гран-прі отримав Антон Мазепа, вихованець Полтавської ДМШ № 1 імені Петра Майбороди.

Віктор Карпенко