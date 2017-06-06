2 полтавських спортсменки стали призерами Всеукраїнського турніру з тріатлону
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Цими вихідними у місті вперше відбувся турнір з тріатлону Всеукраїнського масштабу «Triatlon Poltava Sprint 2017». Взяти участь у змаганнях вирішили спортсмени з Києва, Харкова, Донецька, Дніпра та Львову.
Саме представники цих міст і вибороли призові місця у різних категоріях. Серед аматорів-чоловіків призові місця розподілилися наступним чином:
1 місце — Антон Блохін (м. Харків) — час 00:58:02 хв
2 місце — Сергій Дрозд (м. Запоріжжя) — час 00:59:03 хв
3 місце — Максим Мазур (м. Київ) — час 01:00:04 хв
Аматори-жінки
1 місце — Світлана Глухова (м. Полтава) — час 01:16:57 хв
2 місце — Марія Федосєєва (м. Харків) — час 01:24:48 хв
3 місце — Марина Власенко (м. Полтава) — час 01:39:33 хв
Чоловіки PRO
1 місце — Іван Меньшиков (м. Донецьк) — час 00:56:39 хв
2 місце — Сергій Костенко (м. Запоріжжя) — час 00:56:56 хв
3 місце — Юліан Дем’янов (м. Запоріжжя) — час 00:56:56 хв
Жінки PRO
1 місце — Софія Прийма (м. Львів) — час 01:02:26 хв
2 місце — Маргарита Крилова (м. Донецьк) — час 01:03:52 хв
3 місце — Марина Соколова (м. Запоріжжя) — 01:04:49 хв
В естафеті призові місця дісталися трьом командам з Полтави — «VPD», «Лепьошкін» та «Win Chun».
Віктор Карпенко