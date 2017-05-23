356 млн грн доходів та 38 мільйонерів полтавців нарахувала податкова за 2016 рік

23.05.2017 Поділитися

У 2016 році полтавці задекларували 356,7 млн грн доходів, повідомляє місцева податкова інспекція.

2197 полтавців задекларували своє майно та кошти протягом 4 місяців 2017 року. Також 1345 містян показали свої доходи на суму 356,7 млн грн, з яких вони мусять сплатити 24,2 млн грн податків. Також 3 млн грн має піти на військовий збір.

Також минулого року 38 полтавців задекларували доходи на суму, вищу 1 млн грн. У службі зазначають, що минулого року таких людей було вдвічі більше – 74 мільйонери.

Усі 2197 декларантів мають сплатити свої податкові зобов’язання до 1 серпня цього року.

Віктор Карпенко