50 мільйонів гривень було виділено урядом для обладнання 25 навчально-практичних центрів з підготовки робітників

30.03.2017 Поділитися

У постанові КМУ, яку було ухвалено 29 березня 2017 року, йдеться про те, що Кабінетом Міністрів України було виділено 50 млн грн для створення та оновлення матеріально- технічної бази для 25 НПЦ (навчально-практичних центрів), які займаються підготовкою робітників за трьома найбільш дефіцитними професіями.

Планується відкриття 2-х центрів, які будуть навчати за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», також обладнають сучасними пристроями 10 центрів, які навчають за професією «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування» та 13 центрів з підготовки працівників за професією «Швачка. Кравець. Закрійник».

Лілія Гриневич зазначає: «Професійно-технічна освіта повинна мати випереджувальний інноваційний характер, тому ми мусимо витрачати гроші на створення адекватної матеріально-технічної бази навчальних закладів. Інакше наші ПТНЗ і надалі вчитимуть професійних навичок, які актуальні для 20, а не 21 століття».

Кошти, які потрібні для реалізації проекту вже закладені до бюджету 2017 року. МОН упродовж двох тижнів повинна затвердити перелік усієї техніки, обладнання, устаткування та матеріалів, яке необхідно придбати за бюджетні кошти. Ці всі матеріали буде оприлюднено на сайті МОН.