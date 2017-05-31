50% україномовної преси: у Раді хочуть ввести мовні квоти на друковані ЗМІ

31.05.2017 Поділитися

У Верховну Раду внесли законопроект про українізацію ЗМІ в країні. Депутати хочуть зобов'язати друковану пресу публікувати 50% контенту українською мовою.

Це черговий законопроект, який тепер має на меті збільшити кількість україномовної преси.

– Але тут ми ще будемо думати, як краще прописати, оскільки норми цього проекту переплітаються і з нормами мовних законів і з нормами законопроектів від Кабміну, які зараз на розгляді в комітеті з питань інформполітики, які стосуються друкованих ЗМІ, – заявила депутатка Вікторія Сюмар.

При цьому вона зазначила, що для інтернет-ЗМІ такого закону немає і поки не планується. Однією з причин є те, що в Україні поки що немає норм, які б регулювали Інтернет.

Нагадаємо, раніше український парламент прийняв у другому читанні Закон № 5313 «Про затвердження квот на український контент у ЗМІ». За відповідне рішення проголосувало 269 народних депутатів.

Відділ моніторингу