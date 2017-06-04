56 200 т викидів потрапило до атмосфери на Полтавщині 2016

04.06.2017 Поділитися

Минулого року в повітря полтавської області потрапило забруднень 56 200 тон, повідомляють в обласному управлінні статистики.

У службі зазначають, що такі показники на 1,1% більше, ніж у 2015. Від енергетики надійшло 22 300 тон, від виробництва – 17 100. Від палива – 9 100 тон.

Протягом 2016 року в області утворилось 5 421 200 тон відходів, що на 22,3% більше, ніж у 2015 р. Переважну їх частину становили відходи ІV класу небезпеки (5 369 800 т, або 99,1%). Обсяги утилізації відходів становили 3 615 300 т (66,7% від загальної кількості утворених).

На кінець 2016р. у спеціально відведених місцях чи об’єктах (місцях видалення відходів) було накопичено 26 311 500 т відходів, у тому числі І—ІІІ класів небезпеки — 25 000 т.

Віктор Карпенко