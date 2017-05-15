6 полтавців стали лауреатами премії імені Панаса Мирного

15.05.2017 Поділитися

У Полтавському музеї Панаса Мирного нагородили 6 лауреатів премії імені відомого письменники.

Дипломами лауреатів премії в номінації «Література, літературознавство» нагороджено кандидата історичних наук, старшого викладача кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін ПНПУ імені В.Г.Короленка Лук’яненка Олександра Вікторовича за книгу «Філософія родошанування. Поетичні роздуми» та члена Національної спілки письменників України Жарову (Плотникову) Раїсу Василівну за роман «Реквієм для Рози».

Дипломом лауреата премії в номінації «Журналістика, публіцистика» нагороджено члена Національної спілки журналістів України, Національної спілки краєзнавців України, доктора права Панченка Олександра Івановича за книги: «Українська Австраліана: Полтавщина, Галичина, Боснія», «Біографічно-історичний народний календар-альманах «Лохвиця, Посуля, Україна…».

Диплом лауреата премії в номінації «Мистецтво» вручено члену Національної спілки художників України Рожнятовській Марині Юріївні – за творчий доробок.

Диплом лауреата премії в номінації «Народна творчість, народні ремесла» вручено члену Національної спілки художників України, Молодіжної спілки художників України, Національної спілки майстрів народного мистецтва України Королю Дмитру Васильовичу - за творчий доробок.

Диплом лауреата премії в номінації «Благодійна та громадська діяльність» вручено заслуженому журналісту України, голові оргкомітету Загальнонаціонального конкурсу «Українська мова – мова єднання» Работіну Юрію Анатолійовичу - за активну громадську діяльність, спрямовану на утвердження духовних цінностей українського народу.

Також лауреати премії поклали квіти до пам’ятника українському письменникові.

Довідково: премія присуджується за творчі здобутки, які утверджують духовні цінності українського народу та становлять вагомий внесок у національно-культурне відродження України, благодійну та громадську діяльність.

Віктор Карпенко