Аваков погрожує журналісту, який викрив махінації з купівлею гібридів Mitsubishi

26.05.2017 Поділитися

І доки ЗМІ розганяють показушне відео про нові гібридні Mitsubishi, які закупили спеціально для Національної поліції, голова МВС Аваков розпорядився порушити «яку-небудь» справу проти блогера, який виявив, що МВС переплатило за автівки щонайменше 10 млн.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав внести дані про кримінальне правопорушення в ЄРДР на громадського діяча, журналіста та видавця «Інсайдера» Олексія Тамразова.

Про це блогер написав на своїй сторінці в Facebook.

За словами Тамразова, Аваков таким чином сублімував своє обурення його викривальними публікаціями.

«Міністр внутрішніх справ викликав підлеглих і (кричав) дав вказівку внести (що-небудь) дані про кримінальне правопорушення в ЄРДР. Він був обурений якусь моєю (чи видання) публікацією. Дослівно (наказ) вказівка була «внести в ЄРДР, щоб у нього не було часу на публікації». Я схиляюся до накопиченої неприязні міністра до моїх публікацій. Це було відразу після других травневих свят. Я знав відразу ж. Адже МВС, як той орган, про який недавно говорив міністр. В якому вода не втримається. На цьому тижні я отримав підтвердження і номер «правопорушення» внесеного в ЄРДР. Але про це завтра. Не хочу псувати міністру «відмінний настрій», - розповів блогер.

Також він зазначив, що «справу щодо Тамразова відкрито за фактом привласнення службовими особами». Причину йому не назвали - журналіст не знає, чи дадуть йому відповідь.

Нагадаємо,на початку грудня першим про суттєво переплачені Аваковим державні кошти за Mitsubishi для поліції заговорив бізнесмен Олексій Тамразов. Після гучного скандалу міністр МВС випросив знижку в компанії Mitsubishi.

Мільярдною угодою про придбання японських позашляховиків зацікавилися детективи НАБУ, почавши досудове розслідування.

Соратники Авакова назвали журналістів, що зловили МВС на брехні, «агентами Кремля».