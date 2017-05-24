Банк Порошенка і Кононенка прогнозовано уникнув загрози ліквідації

24.05.2017 Поділитися

«Міжнародний інвестиційний банк» збільшив свій статутний фонд на 25% або на 40,5 млн грн – до 202,1 млн грн. 19 травня 2017 Національним банком був узгоджений статут «МІБ» в новій редакції. Нова редакція передбачає збільшення розміру статутного капіталу, повідомляє інтернет-ресурс фінустанови.

– Виконуючи рішення Нацбанку щодо мінімального розміру статутного капіталу, МІБ сформував статутний капітал в розмірі 202 100 250 грн, – зазначають в установі.

НБУ минулого року зобов'язав фінустанови збільшити капітал до 200 млн грн – до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн – до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн – до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн – до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.

Порошенко, згідно е-декларації, отримав 865 тис. грн процентного доходу від вкладів у «МІБ». «Міжнародний інвестиційний банк» за підсумками січня-березня 2017 року одержав 26,818 млн грн чистого прибутку, що в 2,9 рази більше, ніж за такий же період 2016 року. Згідно з даними НБУ на 1 січня 2017 року, основним акціонером «МІБ» виступає гарант, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови.

Міноритарними співвласниками виступають бізнес-партнери Порошенко – перший заступник голови партії «БПП» Ігор Кононенко (14,94%), перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський і глава ТОВ «Дніпропетровський дослідний завод» «Енергоавтоматика»», голова наглядової ради ПрАТ «Іста-Центр» Олег Зимін (обидва – по 9,9008%).

Також «МІБ» увійшов у когорту найприбутковіших банків України за 2016 рік, зайнявши 22 місце. Очолили рейтинг Нацбанку «Райффайзен Банк Аваль» (2,53 млрд грн), «Сітібанк» (1,11 млрд грн), «ОТП Банк» (874 млн грн). Націоналізований «Приватбанк» отримав трохи більше 500 млн грн доходів.

Найзбитковішими фінустановами назвали «ВТБ Банк» (-5,6 млрд грн), «Промінвестбанк» (-4,1 млрд грн), «Сбербанк» (-2,96 млрд грн), «Укрсоцбанк» (-2,8 млрд грн), «Укрсиббанк» (-978 млн грн), «Діамантбанк» (-529 млн грн), «Альфа-Банк» (-493 млн грн), «БМ Банк» (-464 млн грн), «Укрексімбанк» (-410 млн грн) та «Платинум Банк» (-334 млн грн).

Віктор Карпенко