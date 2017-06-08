Батько 25-річної радниці Авакова попався на жорстокому поводженні з тваринами

08.06.2017 Поділитися

Батько заступника міністра МВС Анастасії Деєвої потрапив у скандальну історію через жорстоке поводження з собакою. Про це пише Тетяна Швецова в Facebook-спільноті «гуманне ставлення до тварин - законопроект 5119-1».

«Вот мы так и забудем про этого садиста, так как он является отцом Анастасии Деевой, замминистра Авакова, то ему разрешено издеваться над собакой??? Девушка заявила, что сняла побои (он ее избил) и подала на него заявление в полицию. Свидетели у неё были», – написала Тетяна з покликанням на пост постраждалої Валерії Кондрук.

Однак невдовзі після публікації постраждала прибрала з мережі відео, на якому добре видно конфлікт з батьком Деєвої.

«Правда когда выяснилось кто это (на видео – ред.) Валерия заблокировала всех зоозащитников и волонтеров. Интересно запугали или купили?», – пише Швецова.

У той же час, скриншоти з відео продовжують «гуляти» по мережі.

Валерія Кондрук розповіла, що 20 травня на вулиці помітила доглянутого пса і вирішила знайти його господаря. Однак коли вона почула, що хтось кличе пса на ім'я, собака відразу почала ховатися і тремтіти від страху.

«Дальше мы наблюдаем следующую картину: высокий качок, в татуировках и палкой в руке приближается к нам, хватает пса за шкирку, начинает бить и тащить прочь. Естественно, я начинаю бежать за ним и кричать, чтобы он оставил её в покое, иначе я позвоню в общество защиты животных. На ходу включаю камеру, пока он оскорбляет меня матом, понимаю, что человек явно неадекватный, возможно, «под чем-то», – заявила дівчина.

«В итоге: он ударил меня в грудь, по лицу и пытался выкрутить руку, чтобы разломать телефон надвое, чтобы видео никуда не попало» – додала вона.

Дані про особу чоловіка з'явилися в соцмережі тільки 5 червня.

Раніше повідомлялося, що скандальна заступниця Авакова Деєва задекларувала 630 тисяч доходу і скромний депозит. Також ми повідомляли, що Порошенко призначив 25-річну заступника Авакова в комісію з євроінтеграції.