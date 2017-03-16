Біглий начальник полтавської ДАІ Блажівський засвітився у топ-15 хабарників під «заставою»

16.03.2017 Поділитися

В ухваленому ще 2012 року Кримінально-процесуальному кодексі зазначено: сума застави повинна враховувати суму збитків та матеріальне становище підозрюваного. Наскільки чітко суди виконують цю вимогу, і які запобіжні заходи вони найчастіше обирали для «героїв» найгучніших справ, проаналізувала «Європейська правда».

У рейтингу підозрюваних, які завдали державі значних збитків і відкупилися при цьому незначною сумою застави фігурує і екс-начальник УДАІ УМВС України в Полтавській області Петро Блажівський (саме так правильно пишеться прізвище міліціянта).

Щоправда, видання ставить полковника міліції у виняток із правил, бо в його справі сума застави (10 млн грн) перевищувала виявлені збитки. При цьому «ЄП» пише ніби Блажівського впіймали на хабарі в 1 тис $, а під час обшуку вдома вилучили 1,5 млн грн.

Петро Блажівський

Редакція «Останнього Бастіону» за інформацією з власних джерел і матеріалами авторитетних ЗМІ зазначає, що реальний розмір хабаря був значно вищий. За різними джерелами, під час затримання підозрюваного «на гарячому» у його портфелі було вилучено готівкою від 18 до 20 тис $, а під час обшуку у квартирі – понад 900 тис. гривень, 20 тис. $ і 6 тис. євро (згадані вже 1,5 млн грн).

Також правоохоронці встановили, що після призначення на посаду начальника УДАІ УМВС в області, Блажівський вимагав від підлеглих працівників щомісячні відкати. Данина для кожного керівника підрозділу складала від 1 до 4 тис. $.

За давньою українською традицією, після колотнечі з затриманням і обшуками, Блажівський раптово потрапив на лікарняне ліжко, а коли видужав, то спромігся слатити 10 млн грн застави… і втекти. За деякими даними, в окупований Крим. Повідомлялося, що там живе один з братів підсудного – Ярослав.

Окрім Блажівського, у 10 млн грн застави за «небо без ґрат» спромігся сплатити тільки екс-заступник голови правління «Укргазвидобування» Вадим Шленчак. Його підозрювали в участі у злочинній організації нардепа Олександра Онищенка і допомозі в розтраті коштів «Укргазвидобування». Сума збитків, яку інкримінували Шленчаку сягала 740 млн грн.

Більше 10 млн грн застави ще не сплатив ніхто, але українська правоохоронна і судова системи, як показує життя, настільки гнучкі, що завжди можна піти на угоду зі слідством, дати цінні свідчення і вийти на волю «чистим». Або ж просто – втекти.