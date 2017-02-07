Бізнесмен Крафт просить Трампа допомогти повернути вкрадену Путіним каблучку
|Поділитися
Власник команди американської футбольної ліги New England Patriots Роберт Крафт повідомив FOX News, що не втрачає надії повернути каблучку переможця Суперкубка, яке Путін нахабно вкрав у Крафта ще у 2005 році. У справі повернення кільця бізнесмен розраховує на допомогу свого друга Дональда Трампа, який тепер став президентом США.
– Я маю справжню душевну прихильність до кільця», – зізнався Роберт Крафт, який, за його словами, більше десяти років тому дав Путіну подивитися каблучку вартістю $ 25 тис., після чого ніколи більше ювелірного виробу не бачив.
Як розповідає Крафт, у 2005 році він зняв кільце зі свого пальця, щоб показати його Путіну. Той подивився кільце, потім поклав його до себе в кишеню і пішов у супроводі трьох агентів ФСБ (КДБ), залишивши здивованого Крафта з відкритим ротом.
Історія про вкрадений кільці дійшла і до Білого дому. Там, однак, скарги Крафта співчуття не знайшли. Бізнесмену подзвонили і попросили «поводитися дипломатично» і запропонували «подарувати» кільце Путіну, тому що це «відповідало б інтересам американо-радянських (!) відносин», – так, за словами Роберта Крафта, сказали йому в телефонній розмові.
– Але я не хотів його дарувати. Я був емоційно прив'язаний до цього кільцю. На ньому викарбувано моє ім'я. Не хотів би побачити його на eBay, – досі протестує Крафт.
Роберт Крафт навіть готовий спеціально створити копію кільця з ім'ям Путіна, щоб потім обміняти її на своє кільце, вкрадені кремлівським ватажком 12 років тому.
– Я готовий зробити ще одне кільце і вигравіювати на ньому ім'я Путіна, - поділився своїми планами щодо повернення персня власник клубу. – Можливо, нам вдасться вмовити нового президента привезти йому кільце, коли вони зустрінуться.
Відділ моніторингу