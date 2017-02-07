Бізнесмен Крафт просить Трампа допомогти повернути вкрадену Путіним каблучку

07.02.2017 Поділитися

Власник команди американської футбольної ліги New England Patriots Роберт Крафт повідомив FOX News, що не втрачає надії повернути каблучку переможця Суперкубка, яке Путін нахабно вкрав у Крафта ще у 2005 році. У справі повернення кільця бізнесмен розраховує на допомогу свого друга Дональда Трампа, який тепер став президентом США.

– Я маю справжню душевну прихильність до кільця», – зізнався Роберт Крафт, який, за його словами, більше десяти років тому дав Путіну подивитися каблучку вартістю $ 25 тис., після чого ніколи більше ювелірного виробу не бачив.

Як розповідає Крафт, у 2005 році він зняв кільце зі свого пальця, щоб показати його Путіну. Той подивився кільце, потім поклав його до себе в кишеню і пішов у супроводі трьох агентів ФСБ (КДБ), залишивши здивованого Крафта з відкритим ротом.

Історія про вкрадений кільці дійшла і до Білого дому. Там, однак, скарги Крафта співчуття не знайшли. Бізнесмену подзвонили і попросили «поводитися дипломатично» і запропонували «подарувати» кільце Путіну, тому що це «відповідало б інтересам американо-радянських (!) відносин», – так, за словами Роберта Крафта, сказали йому в телефонній розмові.

– Але я не хотів його дарувати. Я був емоційно прив'язаний до цього кільцю. На ньому викарбувано моє ім'я. Не хотів би побачити його на eBay, – досі протестує Крафт.

Роберт Крафт навіть готовий спеціально створити копію кільця з ім'ям Путіна, щоб потім обміняти її на своє кільце, вкрадені кремлівським ватажком 12 років тому.

– Я готовий зробити ще одне кільце і вигравіювати на ньому ім'я Путіна, - поділився своїми планами щодо повернення персня власник клубу. – Можливо, нам вдасться вмовити нового президента привезти йому кільце, коли вони зустрінуться.

Відділ моніторингу