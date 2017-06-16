Будинок на території Кадетського корпусу не забудовуватимуть

16.06.2017 Поділитися

Під час сесії Полтавської міськради депутати проголосували за те, щоб виключити питання про надання дозволу на забудову багатоповерхівки на території Кадетського корпусу, буквально у 30 метрах від архітектурної пам’ятки.

Так, запропонували виключити з переліку питання про надання згоди на розміщення багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом за адресою вулиця Соборності, 42-В.

Такий проект рішення обурив архітекторів, істориків та активістів Полтави, оскільки новобудова має з’явитися на території охоронної зони історичної будівлі.

За таке рішення також проголосували 42 депутати.

Забудувати простір у 1668 кв.м. пропонує приватна комерційна фірма «Мальва». Проект представляв депутатам міськвиконком в особі начальника управління містобудування і архітектури Миколи Шевельова.

Віктор Карпенко, фото ІВ «Полтавщина»