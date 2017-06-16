Будинок на території Кадетського корпусу не забудовуватимуть
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Під час сесії Полтавської міськради депутати проголосували за те, щоб виключити питання про надання дозволу на забудову багатоповерхівки на території Кадетського корпусу, буквально у 30 метрах від архітектурної пам’ятки.
Так, запропонували виключити з переліку питання про надання згоди на розміщення багатоквартирного житлового будинку з підземним паркінгом за адресою вулиця Соборності, 42-В.
Такий проект рішення обурив архітекторів, істориків та активістів Полтави, оскільки новобудова має з’явитися на території охоронної зони історичної будівлі.
За таке рішення також проголосували 42 депутати.
Забудувати простір у 1668 кв.м. пропонує приватна комерційна фірма «Мальва». Проект представляв депутатам міськвиконком в особі начальника управління містобудування і архітектури Миколи Шевельова.
Віктор Карпенко, фото ІВ «Полтавщина»