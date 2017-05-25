Будівлю Держгеонадр замінували

25.05.2017 Поділитися

Після сьогоднішнього захоплення Державної служби геології та надр з’явилася інформація про замінування будівлі.

Наразі на місце події приїхали правоохоронці. Усіх співробітників Держгеонадр евакуйовано.

«ОБ» писав, що вранці будівля Держгеонадр штурмувалася силовиками. Незважаючи на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яким скасовано рішення про обрання першого заступника і заступника голови Держгеонадр – Фощія та Кирилюка. Цим судом також скасовано розпорядження уряду про покладення на Кирилюка т.в.о. голови Держгеонадр.