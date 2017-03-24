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Будівництво Льодового палацу в місті замість парку погодили

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Будівництво Льодового палацу в місті замість парку погодили

Проект рішення «Про розроблення детальних планів територій», в межах якого планується розробка проекту території вздовж Ворскли все ж ухвалили. Після тривалих суперечок рішення було ухвалено. 22 депутати віддали свої голоси за це.

Зазначимо, там Федерація хокею висловила бажання збудувати Льодовий палац. Саме тому льодову арену побудують у Полтаві, а не в Кропивницькому.

Рішення підтримали не дивлячись на протести з боку мешканців мікрорайону «Левада». Свою позицію вони аргументують тим, що будівлю зведуть у парковій зоні, де влітку відпочивають жителі Полтави і де раніше планувалося створити прирічковий парк та впорядкувати набережну.

Льодовий палац, який хочуть збудувати в Полтаві, коштуватиме $3 млн – повідомили під час сесії міськради. Щоправда, будуватиметься він за кошти інвесторів – Федерації хокею України. Після будівництва Палац перейде до власності територіальної громади. Там можна буде проводити музичні концерти, хокейні матчі, турніри. Утримуватиметься будівля за рахунок міського бюджету.

Віктор Карпенко

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