Будівництво Льодового палацу в місті замість парку погодили

24.03.2017 Поділитися

Проект рішення «Про розроблення детальних планів територій», в межах якого планується розробка проекту території вздовж Ворскли все ж ухвалили. Після тривалих суперечок рішення було ухвалено. 22 депутати віддали свої голоси за це.

Зазначимо, там Федерація хокею висловила бажання збудувати Льодовий палац. Саме тому льодову арену побудують у Полтаві, а не в Кропивницькому.

Рішення підтримали не дивлячись на протести з боку мешканців мікрорайону «Левада». Свою позицію вони аргументують тим, що будівлю зведуть у парковій зоні, де влітку відпочивають жителі Полтави і де раніше планувалося створити прирічковий парк та впорядкувати набережну.

Льодовий палац, який хочуть збудувати в Полтаві, коштуватиме $3 млн – повідомили під час сесії міськради. Щоправда, будуватиметься він за кошти інвесторів – Федерації хокею України. Після будівництва Палац перейде до власності територіальної громади. Там можна буде проводити музичні концерти, хокейні матчі, турніри. Утримуватиметься будівля за рахунок міського бюджету.

Віктор Карпенко