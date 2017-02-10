Через 80 років Росія знову вводить продуктові картки

10.02.2017 Поділитися

Російський уряд направить 240 млрд руб. на програму по введенню продуктових карток для малозабезпечених категорій населення.

Зазначається, що картки дозволять малозабезпеченим верствам населення придбати продукти, які вони раніше не могли собі дозволити: свіже м'ясо, рибу та овочі. Накопичувальної системи на картці не буде, не витрачені протягом місяця бали будуть «згорати».

Те, що пропонує Мінпромторг, «стосується підтримки промисловості, а не підтримки населення», тому що програма буде змушувати людей купувати певні види продуктів.

Нагадаємо, з 2014 року в Росії знищили 9000 тонн «санкційних» продуктів харчування.

Відділ моніторингу