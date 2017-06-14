Депутати міськради не збираються зносити МАФи в історичній частині Полтави

14.06.2017 Поділитися

Полтавські депутати не змогли дійти згоди в питанні про знесення тимчасових споруд по вул. Соборності. Хоча вони і взяли до відома відповідну петицію, але про конкретні кроки не говорили.

Під час засідання архітектурно-містобудівної комісії депутати міськради розглянули петицію, у якій ідеться про знесення всіх МАФів на вул. Соборності. Автори звернення аргументують свою позицію тим, що ці тимчасові споруди руйнують історичне обличчя Полтави.

За словами головного архітектора міста Миколи Шевельова, нині на цій вулиці – 54 тимчасових споруди, з яких десять - стаціонарних, 23 майданчики сезонного використання та 21 пересувна споруда. До бюджету від діяльності цих споруд надходить 120 000 грн за сезон.

Думки народних обранців розділилися. Одні хочуть негайного знесення цих МАФів, інші вважають, що їх лише треба привести до єдиного архітектурного стилю, який би не виділявся з-поміж історичних будівель міста. Тому вони вирішили лише проголосувати за петицію та взяти її до відома, але про конкретні кроки ніхто нічого не сказав.

Віктор Карпенко