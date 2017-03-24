Депутати міськради погодили будівництво 10-поверхівки на місці парковки на Леваді
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22 голосами «за» депутати розміняли парковку на чергову висотку.
Депутати Полтавської міськради надали згоду на будівництво багатоповерхівки на Леваді за адресою просп. Миру, 18 в, проголосувавши за відповідне питання в порядку денному десятої сесії, 24 березня.
Нова багатоповерхівка, якщо вона таки з’явиться, «витіснить» автостоянку біля ресторану «Вояж».
Фото ІВ Полтавщина
Жовтим — територія будівництва багатоквартирного будинку
Червоним — територія майбутньої парковки
Стоянка транспорту, згідно з проектом, буде перенесена на вільну ділянку в вздовж проспекту, де зараз вільна зона з газоном та ігровим майданчиком. На цій території мешканці мікрорайону вигулюють домашніх тварин, там також висаджені молоді дерева.
Забудовником буде компанія «Полтавтрансбуд», яка планує на цій території звести 10-ти поверховий будинок. Повідомляється, що «Полтавтрансбуд» уже викупив кафе «Вояж», паркан і земельну ділянку під будівництво.
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Це питання схвалили не всі. Противники забудови аргументували свою позицію надмірною завантаженістю мікрорайону автівками. Згадали й досі не збудований багаторівневий паркінг біля «Сільпо», який би міг суттєво посприяти у транспортному розвантаженні Левади.