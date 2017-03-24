​ Депутати міськради погодили будівництво 10-поверхівки на місці парковки на Леваді

24.03.2017 Поділитися

22 голосами «за» депутати розміняли парковку на чергову висотку.

Депутати Полтавської міськради надали згоду на будівництво багатоповерхівки на Леваді за адресою просп. Миру, 18 в, проголосувавши за відповідне питання в порядку денному десятої сесії, 24 березня.

Нова багатоповерхівка, якщо вона таки з’явиться, «витіснить» автостоянку біля ресторану «Вояж».

Фото ІВ Полтавщина

Жовтим — територія будівництва багатоквартирного будинку

Червоним — територія майбутньої парковки

Стоянка транспорту, згідно з проектом, буде перенесена на вільну ділянку в вздовж проспекту, де зараз вільна зона з газоном та ігровим майданчиком. На цій території мешканці мікрорайону вигулюють домашніх тварин, там також висаджені молоді дерева.

Забудовником буде компанія «Полтавтрансбуд», яка планує на цій території звести 10-ти поверховий будинок. Повідомляється, що «Полтавтрансбуд» уже викупив кафе «Вояж», паркан і земельну ділянку під будівництво.

Це питання схвалили не всі. Противники забудови аргументували свою позицію надмірною завантаженістю мікрорайону автівками. Згадали й досі не збудований багаторівневий паркінг біля «Сільпо», який би міг суттєво посприяти у транспортному розвантаженні Левади.