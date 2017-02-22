Дербі сусідів: «Гірник-Спорт» сьогодні зіграє проти «Креміня»

22.02.2017 Поділитися

На третьому навчально-тренувальному зборі матч з лідером Другої ліги – кременчуцьким «Кремінем» – стане другим за рахунком поєдинком.

Команди-сусіди постійно проводять контрольні поєдинки під час зимової чи літньої перерви. Так, останній поєдинок ці клуби проводили рік тому. На початку лютого 2016 «гірники» святкували успіх з рахунком 2:1. Тоді переможний гол виявився на рахунку молодого вихованця «Гірника-Спорт» Романа Прутяна, який залишився в команді після двох проведених зборів.

Цієї зими «Гірник-Спорт» вже зіграв з юніорами з «Креміня» (U-17), завершивши той поєдинок з рахунком 5:0 (перший тайм – 0:0). «Гірник-Спорт» та «Кремінь» добре знають один одного і по-сусідськи стежать за розвитком подій в Першій і Другій лігах. Днями уклав контракт з «Гірником-Спорт» екс-захисник «Кременя» та «Ворскли» Валерій Курелєх. У літнє міжсезоння 2016 року в команду прийшов ще один гравець, який раніше виступав за кременужан – Сергій Ченбай, який зараз заліковує травму.

Після гри з «Миром» Сергій Пучков зазначив, що в матчі з «Кремінем» футболісти, які з'являться в стартовому складі відіграють не один тайм, як було в попередніх контрольних поєдинках, а й половину другої 45-хвилинки.

Як і «Гірник-Спорт», кременчуцький клуб веде активну підготовку до продовження чемпіонату. Команда Сергія Ященка вже пройшла турнірне випробування і успішно виступила у Кубку Віктора Пожечевського. Турнір кременчужани почали з поразки від команди Вільних агентів, а завершили перемогою у фіналі над петровським (Кіровоградська обл.) «Інгульцем» у серії пенальті – 4:3 (в основний час – 2:2).

Нагадаємо, що гра пройде на рідному стадіоні «Кремінь-Арена» імені Валерія Бабаєва. На полі цього ж стадіону «Гірник-Спорт» провів більшість матчів під час двох минулих зборів. Гра розпочнеться о 13:00. Пряму трансляцію цього поєдинку покаже «Кремінь ТВ».

Віталій Кравченко