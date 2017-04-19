«Диявольський тиждень». Як працює військова пропаганда в Китаї

19.04.2017 Поділитися

«Диявольський тиждень» - це випробування витривалості для військовослужбовців армії та міліції Китаю. Китайська пропаганда масово знімає всі види бойової підготовки, і у великій кількості викладає все у відкритий доступ. Військова служба рекламується як випробування на міцність чоловіків і жінок, можливість випробувати себе, побувати в екстремальних умовах. Масштаби публікацій фото та відео – вражаючі, оператори й фотографи старанно фіксують усі найтяжчі моменти навчань, і зйомка, таке враження, є складовою частиною бойової підготовки для реклами військової служби в суспільстві.

Підкреслюється небезпечність і складність «диявольського тижня». Там все по- справжньому - спеціально фіксуються всі подряпини, поранення, синці, як сплять, як їдять. Ніяких полегшень – там вижмуть кожного на 101%, необхідно проявити волю і характер, щоб вижити і не підвести колектив.

Командний дух – його виховують саме так, на межі, щоб тягти не за себе, а за товариша. Тому що, якщо ослабнеш – інший буде нести твій автомат, тримати колоду, носилки, ящик з боєприпасами.

Боляче до крику й сліз, йде кров, відключаєшся від недосипання? Чудово! Значить це візьмуть крупним планом, армії потрібен твій біль і страждання, щоб мотивувати інших ризикнути собою і випробувати свою силу духу. Нічого надприродного, та масовість і мотивація не можуть не вразити.

Бойові мистецтва теж займають місце в підготовці, але не суттєве. Основне – витривалість, марш-кидки, командна робота, рятування поранених, перенесення боєкомплектів.

На реальній війні ці солдати будуть звичними до перевантажень, у них буде висока стресостійкість. Саме такі результати підготовки дає злагоджена робота військової пропаганди та комунікації з громадськістю.

За матеріалами http://glavcom.ua