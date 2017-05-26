До кінця 2017 економіка України зросте на 2% – МВФ

26.05.2017 Поділитися

Зростання економіки України за підсумками цього року може перевищити 2%. Такий прогноз дають експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) у своїй заяві на офіційному сайті.

У Національному банку України (НБУ) вважають, що інфляція до кінця року складе 9,1%. Що стосується ВВП, Нацбанк відзначає зростання на 2,4% за підсумками першого кварталу (у річному вираженні). У поточному році НБУ прогнозує зростання економіки на рівні 1,9%.

– Реалізація податково-бюджетної і грошово-кредитної політики дозволяє досягти мети, певні на 2017 рік, – відзначає МВФ.

За прогнозами Фонду, інфляція в Україні на кінець року може скласти менше 10%.

Двопроцентне зростання ВВП України прогнозують також міжнародне рейтингове агентство Fitch і Європейський банк реконструкції та розвитку.

Відділ моніторингу