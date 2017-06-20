До «Ворскли» повертається тренер, який допоміг команді виграти Кубок України

20.06.2017 Поділитися

Тренер Іван Балан, з яким пов'язана перемога «Ворскли» у Кубку України, повертається в полтавський клуб.

Вже по поверненню він дав перше інтерв’ю, в якому розповів про роботу, яку виконуватиме в Полтаві, надії на сезон та про те, як йому зателефонував Сачко.

– Іване Дмитровичу, перш за все вітаємо Вас з поверненням до улюбленої справи! Очевидно, для нашої громадськості Ваш «камбек» – явний сюрприз. А що це для Вас?

– Якщо чесно - телефонний дзвінок Василя Вікторовича Сачко для мене також став сюрпризом. За останні кілька років я відійшов від тренерської роботи і займався адміністративною, проте, приїжджаючи в Полтаву або в Маріуполь і ходячи на футбол, кожен раз відчував, як серце йойкає. Говорив собі, мовляв, дай дорогу молодим! Уже навіть обжився в домашній обстановці, думав, уже нічого не зміниться. А тут Василь Вікторович подзвонив, і я погодився! Подумав, якщо таке пропонують, не можна відмовлятися. Адже ми з Сачко, вважаю, і раніше один одному допомагали, і тепер допоможемо. І я готовий працювати на повну, тому що йти кудись тільки заради того, щоб йти, – не моє.

– На офіційному сайті клубу написано, що Ви – заміна Вадимові Лазоренку. Якщо конкретизувати – якими будуть функції у тренерському штабі? Раніше, коли Ви працювали з Миколою Павловим, то виконували, можна сказати, всю чорнову роботу...

- Якщо чесно, цей момент уточнюється, все стане ясно, коли пройде кілька тижнів. Сьогодні можу припустити, що на мене будуть покладені звичні обов'язки. Це правильно, я вважаю, що сучасного головного тренера треба розвантажити, позбавити чорнової роботи. Вважаю, що наставник повинен керувати процесом, а його асистенти – виконувати роботу. Подивимося, як воно буде.

- Чого чекаєте від наступного сезону «Ворскли»?

- Що все буде добре. Хочу, щоб нічого не заважало працювати. Треба втілити в результат поставлене керівництвом завдання. Не залишати роботу на потім – виконувати її вже сьогодні.

Нагадаємо, Іван Балан працював у «Ворсклі» разом з Миколою Павловим з 2007 до 2012 року. За ці 5 років тренерський штаб приніс головні успіхи «біло-зеленим»: перемога у Кубку України (перемога у фіналі над донецьким «Шахтарем» з рахунком 1:0) та участь у груповому етапі Ліги Європи, де полтавці грали проти німецького «Ганновера», датського «Копенгагена» та бельгійського «Стандарту».

Відділ моніторингу