Екс-глава штабу Трампа отримав $17 млн від партії Януковича

28.06.2017 Поділитися

Екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 роках отримав 17 млн доларів від української Партії регіонів. Його фірмі платили за роботу в інтересах партії – зокрема, за її передвиборчу програму, пише «ВВС».

Про те, що Манафорт отримував гроші за роботу для Партії регіонів колишнього президента України Віктора Януковича, з'ясувалося з документів, які американець подав у мін'юст США в рамках закону про реєстрацію іноземних агентів.

Консалтинговій фірмі екс-глави передвиборного штабу Трампа довелося зареєструватися іноземним агентом через роботу на українську партію.

Відповідно до Акту про реєстрацію іноземних агентів (FARA), громадяни та юридичні особи США зобов'язані реєструватися іноземними агентами, якщо працюють в інтересах зарубіжних урядів. Відмова від реєстрації може переслідуватися в кримінальному порядку.

Із заповненої форми, яку подав в мін'юст Манафорт, слід, що в 2012-2013 роках його фірма, наприклад, писала передвиборчу програму для Партії регіонів, реалізовувала стратегію виборчої кампанії, розробляла партійну платформу і проводила міжнародне спостереження за виборами. Відзначається, що угоду фірма укладала з виконуючим обов'язки голови Партії регіонів Володимиром Рибаком – з 2012 по 2014 рік головою Верховної ради України.

В анкеті, поданій в мін'юст, метою роботи фірми Манафорта на Партію регіонів в 2013-2014 роках називається «децентралізація влади з передачею максимальних повноважень регіонам, будівництво політичної партії західного зразка і перетворення України в найбільш привабливу для інвестицій державу в регіоні».

Компанія отримала від української партії 17 млн доларів. На консультантів, роботу опитувальних агентств та інші послуги фірма Манафорта витратила понад 4 млн доларів, в тому числі на роз'їзди і подорожі – 2,1 млн доларів.

Документи, передані компанією в мін'юст США, опублікувала газета Washington Post.

Про них також написали агентство Bloomberg і газета New York Times. Представник Мін'юсту США в розмові з Bloomberg підтвердила, що документи від Манафорта отримані, проте не надала додаткової інформації.

Манафорт – другий екс-радник Трампа, який зареєструвався в якості іноземного агента. До нього в березні колишній радник президента з національної безпеки Майкл Флін зареєстрував у реєстрі іноземних агентів свій консалтинговий бізнес, оскільки працював в інтересах Туреччини.

Манафорту довелося подати у відставку з поста глави передвиборного штабу Трампа в серпні 2016 року у тлі скандалу, що розгорівся після публікації в New York Times. Газета написала про подробиці його діяльності на Україні. Манафорт працював радником президента України Віктора Януковича, який втік до Росії після революції в лютому 2014 року.

Відділ моніторингу