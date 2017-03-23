Екс-ворсклянин Громов зіграв перший матч у Росії

23.03.2017 Поділитися

Український півзахисник Артем Громов вийшов у стартовому складі самарського клубу «Крилья Совєтов» і відіграв 88 хвилин. Його команда зіграла внічию 0:0 з «Ростовом». Громов виступав на позиції лівого форварда і був замінений за позицією для посилення атаки.

Вихованець полтавської «Ворскли» Громов перебрався до Росії після того, як пішов із київського «Динамо». За «Динамо» 27-річний футболіст відіграв 9 ігор, за Ворсклу – 132 (25 м'ячів).

Нагадаємо, в Росії також грають ще троє екс-футболістів Ворскли: Антон Шиндер та Олег Міщенко виступають за «Амкар» (у першому весняному турі на поле не виходили), Денис Дедечко – за «СКА-Хабаровськ» (перший дивізіон, три матчі в основі навесні).

Анна Черниш