«Гірник-Спорт» оголосить конкурс серед дизайнерів на кращу емблему клубу

14.06.2017 Поділитися

Футбольний клуб «Гірник-Спорт» висловлює подяку всім небайдужим уболівальникам нашої команди, які висловили свою думку щодо вибору нової емблеми клубу. Жоден дзвінок в офіс, жоден коментар на офіційному сайті, а також в офіційній групі Facebook, не залишилися непоміченими і будуть прийняті до уваги керівництвом.

- Величезна увага до вибору нового логотипу нашого клубу стала приємним сюрпризом і це ще раз доводить, що ФК «Гірник-Спорт» рухається в правильному напрямку, а гра команди у весняній частині минулого чемпіонату не залишає байдужими все більшу кількість уболівальників футболу, залучаючи все нових і нових любителів гри номер один, - йдеться на офіційному сайті команди.

Незабаром ФК «Гірник-Спорт» оголосить конкурс серед дизайнерів на розробку нової емблеми клубу.

Поки що емблема нинішня футбольного клубу «Гірник-Спорт» залишається чинною з невеликими змінами. Умови конкурсу розробки нового логотипу ФК «Гірник-Спорт» будуть опубліковані на офіційному сайті клубу.

Віктор Карпенко