«Гірник-Спорт» з Горішніх Плавнів змінює емблему

13.06.2017 Поділитися

Футбольний клуб «Гірник-Спорт» в цьому році продовжує підносить своїм уболівальникам приємні сюрпризи. Після закінчення чемпіонату клуб із Горішніх Плавнів виносить на обговорення 4 варіанти нової емблеми клубу.

Після тривалого періоду розробки десятків варіантів нового логотипу ФК «Гірник-Спорт», відбору різних по графіку і задумом логотипів, наш клуб відібрав 4варіанти логотипу, з яких необхідно вибрати один.

Клуб розраховує на допомогу вболівальників при виборі і оголошує про початок голосування, пов'язаного з вибором нової емблеми клубу. Уважно переглянувши всі 4варіанти, залишайте свій голос в голосуванні, яке розміщене на стартовій сторінці в правій частині сайту.

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Горішньоплавнівська команда змушена змінити лого через закон про декомунізацію, оскільки на старій емблемі вказана стара назва міста - Комсомольськ.

Віктор Карпенко