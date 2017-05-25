Голодранці плачуть від щастя – чиновникам вчергове підняли зарплату

25.05.2017 Поділитися

Зокрема відтепер зарплата міського голови Полтави Олександра Мамая становитиме 8 300 грн.

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови Уряду від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів». Цим він підвищив посадові оклади окремих місцевих чиновників.

У рубриці «вопрос знатокам» із нами сьогодні грає пенсіонерка Марія Іванівна. Жінка ні разу не сумнівається у чесності свого цукродавця, але питає, як із зарплатою в 8 300 грн міський голова Полтави тільки за 2016 рік задекларував 760 000 доларів США та 1 180 000 грн готівки, а його дочка – 7 500 000 млн грн $350 тис і €600 тис готівки.

Марія Іванівна не вимагає відповіді, тільки хоче запитати в чесного цукродавця, чому вартість комуналки становить 70% її пенсії, а в її квартирі на Огнівці майже тиждень не було гарячої води?

Зазначимо, підвищення зарплати стосується і чиновників обласних і місцевих держадміністрацій. Сподіваємося, це допоможе заступникові голови Полтавської ОДА Олегу Пруглу припинити доїти бюджет хоча б у питанні допомоги на власне харчування.

За 2016 рік Пругло отримав 4 817 грн допомоги від держави на харчування як чорнобилець за фейковою довідкою про інвалідність. Окрім цього інвалід отримав 76 252 грн пенсії і 2600 грн разової допомоги до 9 травня. Про це він зазначив у поданій е-декларації, забувши вписати до неї дев’яту за рахунком автівку.

Анна Черниш