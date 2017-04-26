​Голова Полтавської ОДА зайняв 19 місце в рейтингу керівників областей

26.04.2017 Поділитися

Комітет виборців України (КВУ) склав рейтинг діяльності голів облдержадміністрацій за І квартал 2017 року, в якому керівник Полтавської ОДА Валерій Головко посів 19 місце серед 24-х своїх колег.

Як повідомляє КВУ, оцінка роботи голів ОДА базувалася на двох критеріях: показниках соціально-економічного розвитку регіонів та опитуванні місцевих експертів. Очільнику Полтавської області вдалося переміститися з передостаннього місця, яке він займав за підсумками 2016 року. Нижче Головка у новому рейтингу опинилися керівники Херсонської , Черкаської, Рівненської, Чернівецької, Волинської областей.

З-поміж плюсів у діяльності голови Полтавської ОДА експерти назвали допомогу армії і переселенцям, децентралізацію та реалізацію ProZorro. Дещо нижчі оцінки отримали протидія корупції, кадрова політика, взаємодія з облрадою та енергомодернізація.