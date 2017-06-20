Гройсман сьогодні інспектує дороги біля села, де ударно розкрадається ґрунт

20.06.2017 Поділитися

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 20 червня ознайомиться зі станом виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах у Полтавській, Кіровоградській та Київській областях, повідомили у прес-службі уряду.

Політик відвідає село Покровська Багачка Хорольського району, де проінспектує хід робіт з будівництва об’їзної дороги.

«Останній Бастіон» писав, що невідомі особи розкрадають ґрунт в особливо великих розмірах у Покровській Багачці для будівництва дороги.

Для узаконення крадіжки зловмисники підробили документ ГУ Держгеокадастру в Полтавській області. Цей факт і інформація з власних джерел дозволили говорити, що до розкрадання причетні високопосадовці Полтавської ОДА.

В оригінальному документі начальник Гловного управління Держгеокадастру в Полтавській області Чувпило зазначає, що «Головне управління вважає за можливе використання та відведення вищезазначеної земельної ділянки у спосіб передбачений чинним законодавством».

У підробці збережено ту саму дату й вихідний номер документа, але умисно змінено рішення Головного управління. Нібито воно за підписом керівника «не заперечує проти забору грунту (супісок, суглинок) при паралельному оформленні проекту землеустрою вказаної ділянки. Ця правка дала можливість третім особам безкарно розкрадати грунт в особливо великих об’ємах.

Гнап Нерушима