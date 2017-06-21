Хабарі «по-новому»: Тернопільські поліцейські беруть хабарі навіть бартером

21.06.2017 Поділитися

Поліція Тернопільщини продовжує скочуватися в корупційних та кримінальних скандалах, пише «Народна правда».

Ледь не щодня громадські активісти та журналісти викривають все нові і нові факти корупції, серед вищого керівництва поліції Тернопільської області.

Нова поліція – старі кадри, старі схеми. Ось мабуть найкращий вислів, який може характеризувати ситуацію із оновленням правоохоронних органів на Тернопіллі.

Цього разу нова дорожня поліція, яка складається із старих кадрів ДАЇ, що пройшли переатестацію схоже знову повернулась на “велику дорогу” і вимагає хабарі навіть бартером!

13.06.2017 Небайдужий громадянин став свідком, як поліцейські на Тернопольщині вимагали у експедитора вантажу у якості хабаря хлібобулочні вироби…

Автовласник у соцмережі розповів про випадок, у якому став свідком, як нова дорожня поліція Тернопільщини на виїзді зі Зборова Тернопільскої області причаїлися за кущами та зупинили експедитора, який розвозить хліб по магазинах, повідомляє “Народна Правда”.

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Свідок розповідає, що водій та поліцейські спочатку спілкуються, а згодом експедитор біжить до машини та несе їм хліб і булку.

Небайдужий автомобіліст вимагає прояснити ситуацію у правоохоронців, але ті спочатку викидають хліб у траву, а потім ховають “докази” до машини.

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На прохання чоловіка пред’явити поліцейське посвідчення, у документах правоохоронця виявилися дві купюри по п’ятсот гривень, на що правоохоронець відповів, що це йому жінка “дала на обід”.

Коли ж активіст закидав патруль питаннями на кшталт “чому поліцейські причаїлися в кущах”, “чому вони стоять з порушенням ПДР”, “де протокол на експедитора тапро мотивацію чому його відпустили”, поліцейські втекли, пояснюючи, що вних “виклик”.

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Водій вирішив добитися справедливості та навідався до Зборівського відділення поліції, де і з’ясувалося, що поліцейські, які стояли у кущах на повороті – це колишні ДАІшники, які пройшли переатестацію та тепер працюють у новостворенній дорожній поліції Тернопільщини.

Як раніше вже повідомлялося, керівництво Нац.поліції Тернопільської області може бути причетним до корупційних діянь пов’язаних із закриттям гучних кримінальних справ пов’язаних із скоєнням ДТП високопосадовцями, а також можливим “кришуванням” озброєних формувань, які під виглядом охоронних фірм вчиняють рейдерські захоплення в області.

Нагадаємо, у Нацполіції пояснили, чому нові патрулі на автошляхах це не стара ДАІ та чому патрулі на автошляхах не ловлять пияків за кермом.

Нагадаємо, екс-даішник влетів на авто в натовп парафіян біля костелу у Львові.