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Хакери влаштували Албанію на сайті Цивільного захисту Полтавської ОДА

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Хакери влаштували Албанію на сайті Цивільного захисту Полтавської ОДА

Офіційний сайт управління цивільного захисту імовірно потрапив під хакерську атаку.

На головній сторінці ресурсу розміщені албанські прапори і супровідний текст англійською мовою. Також грає музика зі словами християнського характеру, що переростає в реп.

Також на інших сторінках ресурсу зверху розміщений текст «hacked by nofawkX-al».

Зазначимо, подібні випадки зі зламом сторінок державних сайтів відбуваються не вперше. Так, у минулому році був зламаний сайт ГУ Держгеокадастру Сумської області. Користувачі могли побачити той же напис «hacked by nofawkX-al», а також заклики до боротьби з корупцією.

За нашою інформацією, підрозділи Полтавської ОДА мають дуже гарний захист від DDOS-атак, тому видання припускає, що це може бути не проникненням в інформаційний простір управління, а, наприклад, презентація тижня албанської культури на Полтавщині. 

Віктор Карпенко

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