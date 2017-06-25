Хто в Україні став багатшим після зростання середньої зарплати

25.06.2017 Поділитися

В Україні станом на квітень середня зарплата досягла нових вершин, пише «Politeka».

Так, в квітні середня зарплата в країні зросла до 6 407 грн. Як і раніше першість в списку найбільш високооплачуваних сфер займає авіаційний транспорт. В середньому працівники цієї сфери отримують 26 874 грн. Понад 12 000 отримують фінансисти і страховики, і більше 11 000 – IT-фахівці. Самі скромні зарплати у кур'єрів і листонош – 3 419 грн. Медики і соціальні працівники заробляють 4 572 грн, а працівники їдалень – 4 677 грн.

Як свідчать результати опитування порталу rabota.ua, 59% опитаних вже працюють, однак при цьому шукають інші пропозиції, 21% – безробітні, але активно намагаються знайти роботу, 16% – працюють і не шукають інші варіанти, 5% – не працюють і не шукають робоче місце.

Найвищі середні зарплати в Києві. В середньому тут одержують 10 788 грн, на другому місці – Донеччина (7 332 грн). Найменше заробляють у Тернопільській області, всього 5 152 грн.

Нагадаємо, економісти спрогнозували, коли чекати нового підняття мінімальної зарплати. Закон «Про державні соціальні стандарти» говорить, що мінімальні доходи українців повинні рости як мінімум на рівень інфляції. При цьому Нацбанк прогнозує, що в наступному році ціни виростуть на 8%. Щоб компенсувати інфляцію, мінімалка в 2018 має зрости як мінімум до 3 456 грн.

Відділ моніторингу