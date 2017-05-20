Художник Павло Волик представив стародавній Гелон своїми очима

20.05.2017 Поділитися

У смт. Котельва, що на Полтавщині, відкрилася виставка народного художника України Павла Волика «Місто Гелон – очима художника». Виставка присвячена 111 річниці досліджень археологів більського городища. Її представив власне живописець та історико-культурний заповідник «Більськ».

У виставковому залі представлені матеріали археологічних розкопок останніх років. Це доробок археологів з Полтавської, Харківської областей та м. Києва. Серед експонатів зразки озброєння, прикраси, кераміка.

Серед презентованих картин Павла Волика – краєвиди Котелевщини. Сам художник звідти родом, тому кожне полотно замальовував із особливим трепетом. Загалом в експозиції представлено близько 30 картин.

Виставка діятиме протягом місяця, тому кожен бажаючий може завітати у виставкову залу за адресою: смт. Котельва, вул. Полтавський шлях, 198 (археологічний центр).

Довідково: Гелон (грец. Γελωνός) — згідно з Геродотом, місто в землі скіфського племені будинів, столиця племені гелонів. За характеристиками близьке до скіфської доби VII—IV ст. до н. е. Сучасні українські вчені ототожнюють Гелон з Більським городищем (велике трикутне городище скіфських часів, площею 4400 га біля села Більськ, на річці Ворскла, на межі Полтавської та Сумської областей).

Віктор Карпенко