Кабмін призначив заступником міністра енергетики 27-річну Наталю Бойко

22.02.2017 Поділитися

Кабінет міністрів України призначив заступником міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції 27-річну Наталю Бойко.

Бойко курируватиме напрямок євроінтеграції – співпрацю з міжнародними партнерами – ЄБРР, Світовим банком, донорами, повідомляє «РБК-Україна». Також буде займатися енергетичною стратегією Міненерго. Пропозицію зайняти пост заступника міністра з питань євроінтеграції Наталії Бойко надійшла від голови Міненерго Ігоря Насалика.

Наталія Бойко – менеджер реформи енергетики в проектному офісі Національної ради реформ під головуванням президента України. Її роль полягає у координаційній, аналітичній та комунікаційній підтримці реформи українського енергетичного сектора.

У 2015 році Бойко була головним консультантом департаменту з питань реформ Адміністрації президента України, де здійснювала аналіз та доопрацювання законопроектів та підготовку аналітичних матеріалів у сфері регулювання ринків нафти і газу, та ринку електроенергії.

Раніше Бойко працювала в офісі компанії ERM в Німеччині на посаді консультанта та координатора проектів для міжнародних газодобувних компаній і фінансових інститутів. Наталя є аспірантом Львівського національного університету імені Івана Франка, в якому у 2011 році отримала диплом магістра з відзнакою.

Згідно з електронною декларацією за 2016 рік, у неї у власності є квартира площею 139,4 кв. м і гараж. Також вона володіє п'ятою частиною ще однієї квартири та підвалу у Львові, а проживає у Києві. У документі зазначено, що житло площею 66 квадратних метрів їй безкоштовно надає Андрій Оленюк.

Віктор Карпенко