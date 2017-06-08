Керівництво полтавської прокуратури і Нацполіції покривають розкрадання піску

08.06.2017 Поділитися

6 червня ГУ Нацполіції в Полтавській області виклали інформацію про те, що співробітники Управління захисту економіки спільно з прокуратурою області виявили факт незаконного видобутку піску. У крадіїв була вилучена техніка – бульдозер, фронтальний навантажувач, вантажний автомобіль марки «ЗІЛ», екскаватор, земельний снаряд для намивання піску. Про це правоохоронці зазначили на своєму офіційному сайті.

«Останній Бастіон» порушив тему незаконного спустошення надр, звернувши на неї увагу прокуратури, ГУ Нацполіції, МВС, тощо. Після публікації про задокументування факту порушення правоохоронцями, ми перевірили достовірність наданої інформації.

На думку видання, у ГУ Нацполіції свідомо надали неправдиву інформацію щодо припинення крадіжок піску. На це вказує безперешкодна робота крадіїв, яку ми зафільмували вчора. Тільки за декілька годин спостереження ми зафіксували 6 вантажівок вивезеного піску.

Представники Народної ради міста Полтава викликали 102. На місце розкрадання прибув відділ поліції Полтавського району. Правоохоронці затримали всі 6 вантажівок із піском, але невдовзі відпустили. Своє рішення мотивували наявністю в крадіїв дозвільних документів на видобування.

Припускаємо, ГУ НП Полтавщини цілеспрямовано зробило фейкове вкидання, щоб через засоби масової інформації поширити неправдиві дані в публічному просторі з метою маніпулювання суспільною думкою.

До слова, утримання правоохоронців, які не гребують поширювати, на нашу думку, неправдиву інформацію, тільки в 2017 році обходиться українським платникам податків у 49,2 млрд грн на МВС і 16,6 млрд грн на Нацполіцію. Цих коштів, як виявляється, правоохоронцям замало, тому вони «шабашать» розкраданням надр.

Також «ОБ» має інформацію, що ДП «Полтавський облавтодор» разом із ГУ Нацполіції і прокуратурою причетний до розкрадання надр Полтавщини. «Навантажувач жовтого кольору, зафіксований на місці незаконного видобутку, належить саме облавтодору.

Уважати публічним зверненням до ГПУ, МВС, НАБУ, САП.