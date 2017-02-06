Керівник «Полтававодоканалу» Єгоров відхрещується корупційних дій свого двійника

06.02.2017 Поділитися

Редакція «ОБ» публікувала матеріал, як в.о. директора обласного комунального підприємства «Полтававодоканал» Олександр Єгоров передав в оренду благодійній організації «Благодійний Фонд «Сльози милосердя України» майже 1000 м2 площі підприємства. Вартість оренди зазначеної земельної ділянки з пам’яткою архітектури та нежитловим приміщенням на ній обійшлася «Сльозам» у 4720 грн на міс., що є вкрай заниженою вартістю оренди як для такого комплексу.

Наше видання пов’язує Договір оренди між «Полтававодоканалом» і «Сльозами милосердя України» зі спробою вивести з комунальної власності земельну ділянку в історичному центрі міста. Схема вже випробувана на зданому в оренду асфальтному покритті по вул. Панянка, де збудовано АЗС.

У продовження журналістського розслідування, «ОБ» надіслав запит на «Полтававодоканал», в якому ми просили пояснити законність передачі земельної ділянки комунальної власності в оренду кишеньковому благодійному фонду зі статутним капіталом в 0.00 грн.

В.о. керівника Єгоров у відповіді на наш запит написав, що «Підприємство не вчиняло жодних правочинів стосовно земельної ділянки по вул. Спаській, 10 у м. Полтаві із Благодійною організацією «Благодійний Фонд «Сльози милосердя України».

Олександр Єгоров

Підстав вірити відповіді Єгорова у видання немає з кількох причин. «ОБ» володіє документальною базою договорів про передачу в оренду нерухомого майна, укладених між «Полтававодоканалом» в особі Єгорова та «Сльозами Милосердя України» в особі керівниці Олени Чабали від 25 жовтня 2016 року. У реквізитах Договору є підпис Єгорова як орендодавця. Друге, «Сльози Милосердя України» в телефонній розмові підтвердили факт оренди у водоканалу асфальтового покриття та нежитлового приміщення.

Цілком вірогідно, Єгоров не свідомо збрехав, що не вчиняв правочинів із земельною ділянкою. «ОБ» в своїй діяльності вже стикався з випадками шизофренії – роздвоєння особистості – у посадовців, політиків, діячів. Так, Валерій Головко публічно заявляв, що утримує за державний кошт кілька рівнів охорони, бо в країні введений надзвичайний стан, а психічнохворий інвалід ІІ групи Сергій Чередніченко вмикав циркову музику в міській раді і зізнавався, де купив довідку за 600 $.

До речі, Головко за півтора роки так і не спростував свою заяву, що в Україні введено надзвичайний стан і не надав докази Указу Президента щодо цього.

Можливо, Єгоров також не контролює мотивів своїх дій і Договір оренди зі «Слізьми» укладав не він, а його альтер-его. Але редакція змушена наполягати на примусовій перевірці психічного стану в.о. гендиректора «Полтававодоканалу», оскільки він керує стратегічним підприємством і може нести загрозу сотням тисяч громадян у разі продовження неконтрольованих дій.