Закрити
Робота журналістом
 
 
  •  

Керівник «Полтававодоканалу» Єгоров відхрещується корупційних дій свого двійника

3090
Поділитися
Керівник «Полтававодоканалу» Єгоров відхрещується корупційних дій свого двійника

Редакція «ОБ» публікувала матеріал, як в.о. директора обласного комунального підприємства «Полтававодоканал» Олександр Єгоров передав в оренду благодійній організації «Благодійний Фонд «Сльози милосердя України» майже 1000 м2 площі підприємства. Вартість оренди зазначеної земельної ділянки з пам’яткою архітектури та нежитловим приміщенням на ній обійшлася «Сльозам» у 4720 грн на міс., що є вкрай заниженою вартістю оренди як для такого комплексу.

Наше видання пов’язує Договір оренди між «Полтававодоканалом» і «Сльозами милосердя України» зі спробою вивести з комунальної власності земельну ділянку в історичному центрі міста. Схема вже випробувана на зданому в оренду асфальтному покритті по вул. Панянка, де збудовано АЗС.

У продовження журналістського розслідування, «ОБ» надіслав запит на «Полтававодоканал», в якому ми просили пояснити законність передачі земельної ділянки комунальної власності в оренду кишеньковому благодійному фонду зі статутним капіталом в 0.00 грн.

В.о. керівника Єгоров у відповіді на наш запит написав, що «Підприємство не вчиняло жодних правочинів стосовно земельної ділянки по вул. Спаській, 10 у м. Полтаві із Благодійною організацією «Благодійний Фонд «Сльози милосердя України».

Олександр Єгоров

Підстав вірити відповіді Єгорова у видання немає з кількох причин. «ОБ» володіє документальною базою договорів про передачу в оренду нерухомого майна, укладених між «Полтававодоканалом» в особі Єгорова та «Сльозами Милосердя України» в особі керівниці Олени Чабали від 25 жовтня 2016 року. У реквізитах Договору є підпис Єгорова як орендодавця. Друге, «Сльози Милосердя України» в телефонній розмові підтвердили факт оренди у водоканалу асфальтового покриття та нежитлового приміщення.

Цілком вірогідно, Єгоров не свідомо збрехав, що не вчиняв правочинів із земельною ділянкою. «ОБ» в своїй діяльності вже стикався з випадками шизофренії – роздвоєння особистості – у посадовців, політиків, діячів. Так, Валерій Головко публічно заявляв, що утримує за державний кошт кілька рівнів охорони, бо в країні введений надзвичайний стан, а психічнохворий інвалід ІІ групи Сергій Чередніченко вмикав циркову музику в міській раді і зізнавався, де купив довідку за 600 $.

До речі, Головко за півтора роки так і не спростував свою заяву, що в Україні введено надзвичайний стан і не надав докази Указу Президента щодо цього. 

Можливо, Єгоров також не контролює мотивів своїх дій і Договір оренди зі «Слізьми» укладав не він, а його альтер-его. Але редакція змушена наполягати на примусовій перевірці психічного стану в.о. гендиректора «Полтававодоканалу», оскільки він керує стратегічним підприємством і може нести загрозу сотням тисяч громадян у разі продовження неконтрольованих дій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це наше видання.

Коментарі