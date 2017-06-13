Керівника ГУ НП Полтавщини Олега Беха підозрюють у корупції – НАЗК

13.06.2017 Поділитися

У своїй декларації керівник Головного управління Нацполіції у Полтавській області Олег Бех подав неправдиву інформацію.

Начальника ГУ НП у Полтавській області Олега Беха підозрюють у здійсненні корупційних дій. Про це повідомила громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Відповідно до електронної декларації посадовця, він проживає у Полтаві. Проте задекларовані ним об’єкти нерухомості знаходяться у Києві і перебувають у власності дружини.

Крім того, Бех не вказав вартість набуття квартири площею 158,02 кв. м і гаража площею 18 кв. м у Києві та земельної ділянки площею 19 700 кв. м у Нижній Дубечні Київської області. На ці факти звертали увагу, зокрема bihus.info, ІВ «Полтавщина» та «Останній Бастіон». Також ми писали про кришування керівництвом ГУ НП і прокуратурою Полтавщини незаконного видобутку надр і крадіжок газового конденсату з магістаральних конденсатопроводів в особливо великих розмірах.

Ці дії передбачені ст. 45 та 46 Закону України «Про запобігання корупції», ст. 172-6 (порушення вимог фінансового контролю) Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Відповідальність, передбачена за ці правопорушення — штраф, позбавлення волі.

Уважати публікацію офіційним зверненням до НАБУ, СБУ, ГПУ, САП про вчинення кримінального правопорушення, зокрема легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, посадовою особою, що займає особливо відповідальне становище.