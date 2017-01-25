Китай перекинув ядерні ракети до кордону з Росією

25.01.2017 Поділитися

ЗМІ Гонконгу і Тайваню повідомили про появу у відкритому доступі фотографій міжконтинентальних балістичних ракет «Дунфен-41», розміщених у провінції Хейлунцзян на кордоні з Росією.

Військові аналітики вважають, що це другий ракетний комплекс, що встав на озброєння стратегічної ракетної бригади, і він розгорнуть на північному сході Китаю, пише The Global Times.

«Дунфен-41» - розроблена в КНР ядерна твердопаливна ракета з радіусом ураження до 14 тисяч кілометрів. Оснащена головною частиною, яка включає 10 ядерних блоків індивідуального наведення. Ракета здатна досягти узбережжя США за півгодини. Що стосується Росії, то по її містах китайці можуть бити практично прямою наводкою.

Деякі коментатори пишуть, що витік фотографій «Дунфен-41» сталася не випадково, і вона нібито пов'язана з реакцією Пекіна на провокаційні заяви президента США Дональда Трампа на адресу Китаю.

Тим часом за іншою версією (більш імовірною) Китай всерйоз готується взяти під контроль частину Сибіру і Далекий Схід. Тому Пекін зміцнює свої війська, дислоковані уздовж кордону Росії і оснащує їх новітніми видами озброєння.

На думку незалежних експертів Китай попереджає російських, щоб Москва не загравала з Трампом в його прагненні чинити тиск на Пекін.

«Ядерний потенціал Китаю повинен бути настільки сильним, щоб жодна країна не наважувалася почати військове зіткнення з Китаєм ні за яких обставин, і таким, щоб Китай міг завдати у відповідь удар проти тих, хто влаштовує провокації», - пише The Global Times.

У статті наголошується, що «США не проявили достатнього поваги до військової потужності Китаю», а командування межах Азіатсько-Тихоокеанських військових сил США регулярно грає м'язами і демонструє зарозумілість. В таких умовах «Китай повинен забезпечити рівень стратегічної військової сили, яка змусить проявляти повагу», пише The Global Times, ніяк не пояснюючи, який стосунок до загрози США має факт розміщення ядерних ракет на кордоні з Росією.

Передбачається, що Китай завершив випробування «Дунфен-41» 15 січня. Після цього гонконгські ЗМІ повідомили про переміщення ракетних пускових установок неподалік міста Дацин в провінції Хейлунцзян.

Відділ моніторингу