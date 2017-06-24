Київська облрада вимагає імпічменту для Порошенка

24.06.2017 Поділитися

На одній з останніх сесій Київської обласної ради депутатами було проголосовано звернення до Верховної Ради з вимогою ініціювати процедуру імпічменту Порошенко. «Звернення про зняття з посади президента України в порядку імпічменту» було ініційовано фракцією «Батьківщина», його підтримали 57 з 84 депутатів.

Текст звернення опубліковано на офіційному сайті Київоблради. Депутати заявили, що імпічмент – це єдиний спосіб залучення президента до конституційної відповідальності, коли його дії у сфері економіки і у військовій сфері містять ознаки злочинів проти суверенітету країни, проти власного народу, цивільних прав, національної безпеки, правосуддя, проти світу і, нарешті, ознаки військових злочинів. Депутати у своєму зверненні підкреслили, що цим діянням глави держави необхідно дати правову оцінку.

У тексті звернення наголошується: «Показник довіри до влади стрімко наближається до нуля і на це є об'єктивні причини. З 2014 по 2017 роки Україна посіла перше місце в світі за рівнем корупції, темпами інфляції, за кількістю арештів і викрадень працівників ЗМІ, і за кількістю офіційних мільйонерів серед держчиновників, депутатів, суддів і антикорупціонерів. Україна увійшла в десятку найнебезпечніших країн світу за рівнем насильства і злочинності. Згідно з даними Європейського суду з прав людини на 1 січня 2017 року в ЄСПЛ очікують розгляду більш 18 000 позовів проти України (це трохи менше чверті від загального числа позовів). За останній рік цей показник збільшився більше ніж на 4 000 справ. Це свідчить про те, що такого рівня порушення цивільних прав як зараз, Україна не допускала ще ніколи».

Депутати підкреслили, що в країні триває кровопролитна війна, яка тільки за офіційними даними вже забрала життя понад 10 000 чоловік. «Населення України старіє, хворіє, вимирає або їде з України. Божевільне необґрунтоване зростання тарифів на ЖКГ забирає у людей останню копійку. Розгул злочинності, торгівлі людьми і зброєю стали нашими новими реаліями. І найстрашніше – прикриваючись вимогами Міжнародного валютного фонду, влада хоче відібрати у людей єдине, що залишилося – українську землю і пустити їх по світу жебраками ». Для усунення чинного президента з поста в порядку імпічменту депутати пропонують невідкладно ухвалити новий законопроект про тимчасові слідчі комісії і зміни в Регламент Ради. Депутати Київоблради звертаються до громадян країни за підтримкою імпічменту президента України.

Відділ моніторингу