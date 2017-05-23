Конкурс-фікція на голову Держгеонадр

23.05.2017 Поділитися

Одна голова – добре, а дві – Держгеонадра (Народна мудрість на новий лад)

23 травня о 10.00 розпочався конкурс на посаду голови Державної служби геології та надр України.

Повідомляється, що попри фіктивність і заполітизованісь, конкурс таки проводять, аргументуючи такі дії «дорученням уряду».

Результати конкурсу, як і діяльність Держгеонадр за період із 30.12.2015 до сьогодні, підлягають оскарженню в суді. Причина – фактичне функціонування в Україні двох Державних служб геології та надр України.

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на заміщення вакантної посади голови Державної служби геології та надр України, який мав бути проведений 16 травня. У встановлену дату конкурс у Держгеонадрах не провели. На офіційному сайті структури зазначено, що причиною стала відсутність кворуму. Через це комісія з питань вищого корпусу державної служби, не маючи відповідних повноважень, перенесла конкурс на 23 травня. На сьогодні розпорядження Кабінету Міністрів України про проведення конкурсу 23 травня відсутнє.

Питання до конкурсної комісії і голови Національного агентства з питань Державної служби Костянтина Ващенка, на яку з двох Держгеонадр обирали голову на сьогоднішньому конкурсі?

Звернення до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана викладаємо в публічний простір через засоби масової інформації. Відповідь оприлюднити у визначений законом термін.

Інформаційний запит

Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 391/2011 було затверджено Положення про Державну службу геології та надр України (Держгеонадра).

23 січня 2015 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 43 тимчасово виконуючим обов’язки голови Держгеонадра було призначено Бояркіна М.О.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174 було затверджено Положення про Державну службу геології та надр України. При цьому вищевказані Указ Президента і постанова Кабінету Міністрів України станом на 22.05.2017 є чинними, тобто у державі фактично є дві Державні служби геології та надр України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 320-р було визнано таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету Міністрів України № 43 від 23.01.2015р.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 321-р обов’язки голови Держгеонадра покладено на заступника голови Держгеонадра Кирилюка О.В., який був призначений на посаду заступника голови Держгеонадра розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 № 317-р.

18.05.2017р. розпорядженням Кабінету Міністрів України № 316-р на посаду першого заступника голови Держгеонадра було призначено Фощія М.В.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (пункт 2 статті 5, пункт 5 статті 6, статті 12 і 13, частина 6 пункту 1 статті 14, стаття 15) прошу повідомити:

Перше: У якому саме центральному органі виконавчої влади (Держгеонадра) станом на 17.05.2017 тимчасово виконував обов’язки голови Бояркін М.О. – у тому, що був створений відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 391/2011, чи у тому, що був створений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174?

Друге: У який центральний орган виконавчої влади (Держгеонадра) 18.05.2017 було призначено першим заступником голови Фощія М.В., а заступником голови Кирилюка О.В. – у той, що був створений відповідно до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 391/2011, чи у той, що був створений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174?

Третє: Чому своєчасно, тобто після внесення у 2014 році змін до Конституції України та змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» не було визнано таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 391/2011?

Четверте: Чи є законним затвердження Кабінетом Міністрів України своєю постановою від 30.12.2015 № 1174 Положення про Державну службу геології та надр України? Адже у пункті 13 Положення, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 391/2011 зазначено, що Положення про Держгеонадра України затверджується Президентом України.

П’яте: На підставі якого Положення на даний час функціонує та фінансується з Державного бюджету Державна служба геології та надр України – затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 391/2011 чи постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1174?

Відповідь на інформаційний запит прошу надати у визначений статтею 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» термін.

З повагою – Геннадій Сікалов, лідер ГС «Останній Бастіон»