Корупційні справи Карлівської міської влади розслідуються

31.05.2017 Поділитися

Ілля Василенко, м. Карлівка. Спеціально для «ОБ»

Матеріал виходить у продовження тем «Карлівська міська рада звільнила секретаря за недовіру» та «Як дружина карлівського мера заробила 200 тисяч на імені загиблих героїв».

На засіданні 18 позачергової в порядку денному сесії міської ради з′явилося питання «Про стан розслідуваннящодо правомірності дій начальника карлівської служби реєстрації Світлик Яніни Вікторівни». Щодо цього формулювання деякі депутати зробили зауваження, мовляв «не називайте розслідуванням, поки не почалося розслідування.

Яніна Світлик

Зазначимо, відповідні заяви були надіслані у відділ поліції 31.03.2017 р. та 06.04.2017 р., і згідно із законодавством мали бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань протягом доби. Справа зрушилася тільки після розмови з начальником ГУ Національної поліції Полтавської області Олегом Бехом під час його особистого прийому.

19.04.2017 року відомості про правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань ірозпочато розслідування по факту.

Нагадаю, що ця історія вже публікувалася в контексті про звільнення секретаря міської ради Людмили Милькової. Тоді Яніна Світлик звільнилася разом з усіма працівниками карлівської реєстраційної служби, в час коли мер був у відпустці. І організувала передачу майна служби на баланс аналогічної новоствореної служби, тільки засновником якої на той раз була Ланнівська сільська рада. Хоча все майно і приміщення залишається на тому ж місці, де і було.

Людмила Милькова

Цікаво чому Ланнівська реєстраційна служба знаходиться так далеко від самого селища, аж в Карлівці? Мабуть, комфортне приміщення не хочеться покидати, до речі саме приміщення знаходиться на балансі Карлівської районної ради. А голова районної ради Петро Світлик – чоловік Яніни Світлик. Кум Світлика Олексадр Тимоха – відомий бізнес-магнат з с. Ланна. Тому і вийшла така цікава схема…

Петро Світлик

Карлівська міська рада у свою чергу розпочала процес ліквідації вже не існуючої де-факто Реєстраційної служби. Наразі ведеться слідство, щодо правомірності дій Я.Світлик.

По факту фінансування виконання робіт по реконструкції парку відкрите кримінальне провадження № 12017170180000081 від 10.02.2017р. ч. 3 ст. 191 ККУ (інкримінується: Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. В частині 3 йдеться про вчинення дій пов’язаних з привласненням майна за попередньою змовою групою осіб, – караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.)

Цікаво, що кримінальне провадження порушене10 лютого, а перша згадка у ЗМІ про оборудку дружини мера датується 19 лютого, тобто провадження порушено не з повідомлення у ЗМІ, а із заяви в відділ поліції. Це цікаво, адже хто ж написав заяву в поліцію? Імовірно, хтось з його колишніх соратників по виборчій команді. Сам Наконечний підозрював тут депутата райради Володимира Омельченка, який керує місцевою організацією ВО «Батьківщина», тому конфлікт і загострився , призвівши в результаті до відставки секретаря міської ради Л. Милькової, що є однопартійцем Омельченка. Чому мер підозрював саме Милькову та Омельченка у «зливі» інформації про реконструкцію парку, адже договори та платіжки стосовно фінансової сторони по парку є на сайтах ProZorro?

Насправді, все досить логічно. Мало кому віриться, що працівники поліції будуть самі моніторити сайти державних закупівель. Очевидно, що це зробив хтось за них. І на основі документів з сайту ProZorro написав заяву в поліцію, а потім все це злив в пресу. Тому конфлікт між Наконечним та Петром Світликом, а відповідно і з Мильковою та Яніною Світлик поглибився.

Попри порушене кримінальне провадження стосовно реконструкції парку, на 2 засіданні 18 позачергової сесіїміської ради, міський голова Наконечний озвучує інформацію про те, що на реконструкцію того ж таки міського парку коштів не вистачає! Заявляє, що його реконструкція не завершена і потребує додатково 615 тисяч гривень на завершення реконструкції! І відразу зазначає, що 500 тисяч гривень виділяє на реконструкцію парку депутат Полтавської обласної ради від ВО «Свобода» Микуця Тетяна Володимирівна, закріплена за виборчим округом в смт Решетилівка! Як уточнив мер, так вирішила партія, бо Наконечний один з двох мерів від ВО «Свободи» на Лівобережжі України. Тому міському бюджету потрібно буде виділити всього 115 тисяч гривень на завершення реконструкції парку.

Тетяна Микуця

В кінці квітня в розділі «Коментарі», до статті про реконструкцію парку в ІВ «Полтавщина», з′явився такий коментар:

Як бачимо, історія матиме продовження…