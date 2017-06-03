«Кремінь» відсвяткував «бронзу» Другої ліги 3 голами у ворота «Нікополя»

03.06.2017 Поділитися

Для кременчужан цей поєдинок не мав абсолютно ніякого значення, однак не було сумнівів – грати, як-небудь, вони не будуть, так як в заключному матчі перед своїми вболівальниками захочуть відсвяткувати бронзові медалі і підвищення в класі. Нікопольці, в свою чергу, нижче свого 11-го місця опуститися не могли, а от у випадку перемоги мали шанс навіть зробити крок вперед (але тільки в разі невдачі конкурентів).

Кремень 3:1 ФК Нікополь

Голи: Піскун, 60, Ентін, 69, Козлов, 74 - Вакулінскій, 90

Кремінь: Олійник, Бобров, Кравчук, Ентін, Горват, Піскун, Богданов (Тертишний, 64), Степанчук, Кошадзе, Козлов, Тимченко (Іванов, 69).

Запасні: Ленчінков, Бичков, Москалик, Лісовий, Скоцкій.

Головний тренер: Сергій Ященко.

Нікополь: Петриченко, Астахов, Махнєв, Дегтярьов, Таряник, Мілесін, Вакулінскій, Кренько (Воронін, 63), шестипалість, Кривич, Коломоєць.

Запасні: Гришин, Донець.

Головний тренер: Георгій Варжеленко.

Дзвіночком для господарів став штрафний, зароблений і реалізований Кривичем – з ударом нікопольця довелося справлятися воротареві Олійнику. У відповідь пішли найгостріші атаки Кременя – але незмінно з не найнебезпечнішим завершенням. Так, в руки Петриченко припали дошкульні удари Богданова і Козлова. Перший після знижки Тимченко точно пробивав з лівої ноги, проте по центру воріт, другий замикав навіс Боброва – і знову туди, де знаходився голкіпер.

Але все ж кількість повинна була перерости в якість. Степанчук в боротьбі з Таряник заробив штрафний, а Богданов навісив. Відразу двоє гравців господарів намагалися переправити м'яч у сітку, а захисник Дегтярьов не встиг вибити його в поле. Так що найщасливішим виявився найдосвідченіший гравець Креміня, Піскун, який заштовхав м'яч у ворота – 1:0. Гості відповіли заміною Вороніна, здатного оживити гру і заробити небезпечний стандарт (він кращий в лізі в цьому компоненті). І справді – на кілька хвилин вони притиснули «синьо-білих» до своїх воріт, подали кілька штрафних і кутових.

Однак перший же вихід господарів від оборони в атаку ледь не завершився їх другим голом. Кошадзе після пасу Козлова рвонув з центру поля і вирвався прямо на голкіпера, але Петриченко виграв цю дуель. І що ж? Наступний кутовий завершився голом. Подачу Кошадзе завершував Іванов, але воротар Нікополя знову врятував свою команду. Але на добивання встиг захисник Ентін і не залишив шансів суперникам – 2:0.

На куражі Кремень понісся забивати. Знову зобов'язаний був це робити Козлов, але знову Петриченко проявив свою реакцію. Але, не забивши прості м'ячі, господарі забили смішний. Шестипалість дав ризикований поперечний пас, Козлов його перехопив, вирвався на воротаря і витончено його перекинув – 3:0. 22-й гол у сезоні для кременчуцького бомбардира. Якби це був бокс, матч можна було б завершувати за очевидною перевагою. Однак суперникам довелося побігати ще близько 15-20 хвилин. Господарі куражилися - Іванов з Тертишним намагалися обвести весь захист і завести в порожні ворота. Кремень грав собі на втіху.

Правда, у гостей йшли стандарти. Зароблений Кривичем штрафний шикарним ударом з лівої ноги реалізував Шестипалов. Арбітр в полі вже вказав на центр, але щось не сподобалося лайнсмену. Потенційний гол туру все-таки не зарахували, а чому – абсолютно незрозуміло. Але без голу престижу Нікополь з поля не пішов. Подачу Шестипалова з кутового замкнув головою низенький Вакулинський – 3:1. Правда, навряд чи це зіпсувало свято господарям.

Віктор Карпенко